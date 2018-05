"Lotus weg uit Lembeke? Nooit!" KOEKJESFABRIEK BOUWT NIEUW COMPLEX MÉT WINKEL JOERI SEYMORTIER

01 juni 2018

02u38 0 Kaprijke De oudste kantoren van koekjesfabriek Lotus in de Gentstraat zijn gesloopt. Maar geen nood: er wordt een splinternieuw kantorencomplex gebouwd. Opnieuw een bewijs dat Lotus Bakeries in Lembeke zal blijven.

Nadat Lotus Bakeries al nieuwe kantoren bouwde in de Gentstraat 1, komt er nu ook een nieuw kantorencomplex in de Gentstraat 52. "De kantoorgebouwen voor onze fabriekshallen stonden daar al vijftig jaar en waren afgeleefd", zegt John Van de Par, general manager area België. "De kantoren voor onze sales, marketing, IT en kwaliteitscontrole waren ook te klein geworden. De groei van Lotus Bakeries betekent natuurlijk ook een groei van het aantal medewerkers. Nu gaan we drie verdiepingen bouwen. Het gebouw dat haaks op de gesloopte kantoren stond, wordt gestript en verbouwd. Er wordt nu in luxe kantoorcontainers gewerkt, maar over anderhalf jaar moeten we onze intrek kunnen nemen in de nieuwe kantoren. Het worden moderne kantoren, zonder de hokjes van vroeger. We gaan voor eilanden, waar onze mensen meer kunnen samenwerken."





Het nieuwe miljoenenproject van Lotus Bakeries is een mooi signaal naar de 530 arbeiders en bedienden van Lembeke. "Lotus Bakeries zit in Lembeke en zal hier blijven", zegt grote baas Jan Boone. "Lembeke is en blijft ons internationaal hoofdkwartier. Met dit nieuw bouwproject onderstrepen we deze visie. Vandaag staan er zo'n dertigtal vacatures open. Aanzienlijk wat, maar ooit zijn er dat nog negentig geweest. Gemotiveerde mensen kunnen hier altijd aan de slag."





50 miljoen koekjes

Om de lokale verankering nog meer te versterken, komt in het nieuwe kantoorgebouw opnieuw een Lotuswinkel. Op vrijdagnamiddag kunnen het personeel en andere klanten daar Lotus-producten kopen. "Er rollen hier elk jaar vijftig miljoen kilogram koekjes van de band", zegt CEO Boone. "45 miljoen kilo speculoos en de rest is Dinosaurus. Elk speculoosje dat wereldwijd verkocht wordt, wordt in Lembeke gemaakt. Tegen de zomer van volgend jaar moeten we ook een speculoosfabriek hebben in Amerika, North Carolina. De VS wordt onze grootste speculoosmarkt, dus is het onverantwoord om die koekjes van de andere kant van de wereld te laten komen. Door de opening van de Amerikaanse fabriek, kunnen we het weekendwerk in Lembeke afbouwen."





Groei

Dat Lotus Bakeries in de lift zit, bewijzen de cijfers. "67 procent van de Belgen heeft vandaag een product van Lotus in de kast liggen", zegt Jan Boone trots. "Drie jaar geleden was dat nog 63 procent, dus we blijven stilletjes groeien. In Amerika zitten we aan drie procent. Daar zit nog veel groeimarge. Onze speculoos, die we in het buitenland Biscoff noemen, ligt nu al in een vijftigtal landen in de winkelrekken. Er kunnen er nog bij, maar het is niet ons hoofddoel om in zoveel mogelijk landen binnen te geraken. Belangrijker is om een stevige basis te verwerven in de landen waar Lotus in de rekken ligt", zegt Boone nog.