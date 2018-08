"In onze harten zijn jullie er altijd bij" AFSCHEID VAN VIER FAMILIELEDEN DIE OMKWAMEN BIJ CRASH N49 WOUTER SPILLEBEEN

08 augustus 2018

02u47 0 Kaprijke De vier familieleden die vorige week dinsdag om het leven kwamen toen een trucker op een file inreed op de N49 in Maldegem, hebben gisteren samen een uitvaart gekregen. In de familie Verstuyf-De Vos heerst een enorme verslagenheid, maar "de familie blijft samen, ondanks de lege plaatsen", klonk het.

"Een oceaan van verdriet", beschreef de ceremoniemeester de gevoelens die de familie Verstuyf-De Vos voelt sinds 31 juli. Toen reed een 27-jarige trucker in volle vaart in op een file op de N49 in Maldegem, ter hoogte van het kruispunt met Celieplas. De vrachtwagen boorde zich door verschillende wagens en kwam tot stilstand bovenop een kleine witte Peugeot. Achter het stuur zat Maaike Verstuyf (37) uit Kaprijke. Naast haar zat haar 60-jarige moeder en op de achterbank zaten haar zoon Meysam (3) en nichtje Maité (3). Geen van hen overleefde de vreselijke klap.





Het onwezenlijke nieuws liet de familie en vrienden van de slachtoffers verbijsterd achter. "We hoorden dat er een vreselijke crash was gebeurd", sprak de lerares van Meysam en Maité op de uitvaart. "Eerst was er sprake van twee dodelijke slachtoffers, later werden dat er vier. Een grootmoeder, haar dochter en twee kleinkinderen. En we dachten: 'Het zal toch niet...?'"





Het nieuws sloeg in als een bom. "Maité zou eind augustus vier jaar worden, we hebben haar verjaardag al gevierd voor de zomervakantie", ging de lerares verder. "Zij en Meysam waren twee handen op één buik. Ze wilden altijd samen zitten en als ze niet in hetzelfde lokaal zaten, zwaaiden ze naar elkaar door de open deuren. Het valt niet te begrijpen dat we over enkele weken zonder jullie aan het nieuwe schooljaar moeten beginnen. In onze harten zullen jullie er altijd bij zijn."





Kort voor het ongeval was Maaike nog met haar kinderen op reis gegaan. "De glimlach die we op de foto's zagen, zei genoeg", klonk het. "Jullie waren gelukkig. Maaike, je was een fantastisch lieve, zachte en goede mama. En Marylène was een superoma, altijd klaar voor een goede babbel."





Verslagenheid groot

Het plotse enorme verlies laat de getroffen familie machteloos en verslagen achter. Op de uitvaart spraken de echtgenoten van Marylène en Maaike, de oudere broer van Meysam en de ouders van Maité niet zelf, maar de andere sprekers hadden wel een boodschap voor hen. "Het ongeval toont hoe broos en hoe kwetsbaar we zijn. Er heerst een gevoel van pure machteloosheid. Maar jullie hebben moed gevonden bij elkaar. De familie blijft samen, ondanks de lege plaatsen. Leun op elkaar en zorg goed voor elkaar."





Het afscheid werd afgesloten met een gebed waarvoor aan alle aanwezigen gevraagd werd om recht te staan en elkaars hand vast te houden. Wie dat wenste, kon ook een rozenblaadje achterlaten bij de urnen.