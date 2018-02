"Hij mocht niet eens met die kraan rijden" EEKLONAAR STAAT TERECHT VOOR DODELIJK ARBEIDSONGEVAL SAM OOGHE

20 februari 2018

02u34 0 Kaprijke "Ik kan niet slapen, niet eten, niet werken." Eeklonaar Büyük E. wordt verteerd door schuldgevoel. Op 15 juni 2016 in Kaprijke kwam bij de kraanmachine die hij bediende een pallet los met zeven buizen, goed voor twee ton. De lading belandde op arbeider Oguz Süleyman (52), die ter plaatse stierf. "E. had niet eens met die kraan mogen rijden", klinkt bij de nabestaanden. Hij riskeert twee jaar cel.

'Of mevrouw zelf iets te zeggen had', voor de pleidooien van de advocaten en de procureur zouden klinken. Dat vroeg rechter Anthony Van Mol gisteren discreet aan de weduwe, volledig in het zwart gekleed. Ze begon eerst snikkend tegen de tolk, maar ging daarna minutenlang vurig door in gebroken Nederlands. "Waarom ben ik mijn man kwijt? Ik kan mijn verdriet niet onder woorden brengen. Dit verlies slaat een gat in mijn hart. Sinds zijn dood ben ik gehandicapt. Ik kan niet zonder hem. Dat gaat niet."





Door merg en been

De woorden van de vrouw gingen door merg en been bij alle aanwezigen in de zittingszaal. Het meeste nog bij Büyük E., die schuldig is aan de dood van de man. Bij werken aan de nutsleidingen kroop hij in de kraanmachine om een pallet met zeven buizen te verplaatsen, terwijl daar eigenlijk iemand anders voor aangewezen was. E. beschikt ook niet over de nodige attesten. "Het ongeluk kwam niet door een onvoorzichtigheid, maar wel door een grote fout. Hij had nooit met die kraan mogen rijden", pleitte de advocaat van de nabestaanden gisteren. E. zou volgens de burgerlijke partij de machine niet onder controle gehad hebben, waardoor het palet in de greppel viel waarin Süleyman aan het werk was. Dat strookt ook met de getuigenissen van enkele ooggetuigen, die meldden dat "de kraanman vreemde manoeuvres uitvoerde". Het pallet met de buizen woog zo'n twee ton, waardoor het slachtoffer geen kans maakte. In allerijl belden zijn werkmakkers nog een ambulance, terwijl E. in shock achterbleef. Tevergeefs: Süleyman was op slag dood. Zijn familie vraagt een morele schadevergoeding.





Geen attest

De raadsvrouw van de kraanman zegt dat haar cliënt de machine wel degelijk kon besturen. "Hij werkte al tien jaar bij het bedrijf en deed daar van alles wat, ook met de kraanmachine rijden. Ondanks dat hij daar geen attest voor had. Het incident kwam er door onvoorzichtigheid." De advocate vraagt de gunst van de opschorting. "Zo kan mijn cliënt aan een nieuwe job komen, want sinds het ongeval werkte hij niet meer. Kort na de feiten kreeg hij een hersenbloeding en was hij arbeidsongeschikt. De celstraf is al zeker niet nodig, aangezien mijn cliënt al elke dag gestraft wordt. Hij wordt verteerd door schuldgevoel."





Het laatste woord was opnieuw voor de weduwe. "Ik heb de indruk dat het niemands schuld is. Maar mijn man is wel weg. Dat kan toch niet?" Waarop Anthony Van Mol de rust deed terugkeren. "Over de schuldvraag zullen wij oordelen. Daarom zitten we hier." Het vonnis klinkt op 5 maart.