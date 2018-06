"Belangrijk dat we positief blijven" 17-JARIGE LEVENSGEVAARLIJK GEWOND OP DAG VOOR VERJAARDAG W. SPILLEBEEN & J. SEYMORTIER

07 juni 2018

02u31 0 Kaprijke De 17-jarige Delphine B. uit Lembeke vecht voor haar leven nadat ze gisteren , een dag voor haar verjaardag, werd aangereden in de Vrombautstraat. Het meisje was op dat moment naar school aan het fietsen.

De toen nog 16-jarige Delphine kwam rond 7.30 uur uit de Windgatstraat gereden en wilde de Vrombautstraat volgen in de richting van haar school in Eeklo. Op het kruispunt werd ze gegrepen door de wagen van een 59-jarige man uit Knokke-Heist. Door de zware klap vloog het meisje tegen de voorruit van de grijze Skoda. Zwaargewond viel ze terug op straat. "De ambulance kwam in volle vaart aangesneld", vertelt een bewoonster van de Vrombautstraat. "Ze hebben het meisje eerst een tiental minuten onderzocht voor ze haar durfden verplaatsen." Daarna bracht de ambulance Delphine onder politiebegeleiding naar het UZ in Gent, waar ze gisterenavond nog steeds in levensgevaar verkeerde.





Geen overdreven snelheid

De lokale politie lichtte het parket Oost-Vlaanderen in om het onderzoek naar het ongeval verder te voeren. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. "De bestuurder van de auto legde een negatieve ademtest af", klinkt het bij het parket. "Volgens de eerste bevindingen van de deskundige reed hij niet te snel." Of een van de betrokkenen de andere voorrang moest verlenen, wordt nog verder onderzocht. "Dat wordt opgenomen in het verslag van de verkeersdeskundige en de vaststellingen van de lokale politie."





Postkaart

Op de school van Delphine, het Atheneum De Tandem in Eeklo, blijven de leerlingen en het schoolbestuur hoopvol. "We duimen heel hard voor haar en betuigen onze grootste steun aan de familie", reageert directeur Nick Van Vooren. "Deze morgen heb ik het nieuws verteld aan de klasgenoten van Delphine. Daar zitten natuurlijk veel van haar vriendinnen bij. Ze zijn hard geschrokken. Het nieuws dat ze betrokken was bij een ongeval, was al rondgegaan, maar ze wisten nog niet hoe ernstig het was."





"Morgen zullen we vanuit de school nog een actie ondernemen om de familie een hart onder de riem te steken", gaat Van Vooren verder. "We zullen allemaal een grote postkaart ondertekenen en afgeven. Het is belangrijk dat we positief blijven en dat we blijven hopen op een goede afloop. We zenden al onze positieve energie naar haar. Delphine is een zeer goede en graag geziene leerlinge en we hopen allemaal dat ze volledig kan herstellen. We leven mee met de familie en zijn bij hen met onze gedachten."