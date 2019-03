Kapper-barbier El Barbero opent deuren op Meerhoutse Markt Jean Eykmans

06 maart 2019



Aan Markt 21 opende een nieuwe herenkapperszaak de deuren. El Barbero is een zeer stijlvolle ingerichte zaak die gerund wordt door Osman Babaoglu, een 20-jarige ambitieuze jongeman uit Balen. “Ik liep school aan het Sint-Lutgardisinstituut in Mol en vervolledigde mijn studies haarsnit in het Heilig Hart in Hasselt waar ik deeltijds onderwijs volgde. Ik liep er stage bij een kapper in Hasselt, een echte leermeester voor mij, bij hem leerde ik de stiel.”, zegt Osman.

Osman kiest met zijn zaak El Barbero heel bewust voor het knippen van mannen. Osman:”Vrouwenkappers en -kapsters zijn er voldoende, maar in Meerhout merk ik een gebrek aan mannenkappers. Daarom richt ik mij met El Barbero exclusief tot mannen. Naast haarsnit verzorg ik ook baarden, waar mannen steeds meer belang aan hechten.”

Osman was een talentvol jeugdvoetballer maar zette recent een punt achter zijn sportieve carrière. “Ik speelde vele jaren nationaal jeugdvoetbal bij SK Lommel, ASV Geel en Bocholt VV. Dit voetbalseizoen tekende ik bij de Meerhoutse club Berg en Dal een contract maar kwam door een enkelkwetsure niet tot spelen. En nu ook mijn zaak goed op gang komt rest er mij geen tijd meer om te blijven voetballen.”, aldus Osman.

El Barbero is dinsdag, woensdag en donderdag open van 9 tot 18 uur, vrijdag en zaterdag van 9 tot 19 uur en op zondag van 12 tot 17 uur. Maandag is de sluitingsdag. Er hoeft geen afspraak gemaakt te worden. El Barbero is telefonisch te bereiken op nummer 0484/09.97.24.