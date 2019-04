Zwemclub ZIK zet kampioenen in de kijker Alfons Schryvers

01 april 2019

10u46 0

In het zwembad van Kapellen hebben een vijftigtal zwemmers van Zwemclub Iloka Kapellen (ZIK) een diploma of trofee in ontvangst genomen. Het uitreiken van de prijzen gebeurde in verschillende categorieën. De club telt meer dan driehonderd leden en bestaat al 40 jaar. Ze werd opgericht na de opening van het gemeentelijk zwembad dat even lang bestaat en ondertussen al een grondige renovatiebeurt kreeg. ZIK is gegroeid uit het Instituut voor Lichamelijke Opvoeding Kapellen (ILOKA) en is de enige zwemclub van Kapellen. Het merendeel van de leden is afkomstig van Kapellen en ook de omliggende gemeenten zijn goed vertegenwoordigd. ZIK is vooral bekend van de lessenreeks Start to Swim waaraan jaarlijks een 150 mannen en vrouwen deelnemen.

Meer over ZIK

Kapellen

sport

sportdiscipline