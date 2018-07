Zuster Fien viert 100ste verjaardag 25 juli 2018

02u24 0

In wzc Welvaart, campus Eikendal, van Kapellen Hoogboom is de 100ste verjaardag gevierd van zuster Fien. Josephine Van den Broeck werd geboren in Vorselaar en ging er ook naar het klooster. Daar kreeg ze de naam zuster Marie-Clementine. Zij studeerde voor kleuterleidster en haar eerste bestemming werd Berbroek, waar ze de kleuterschool stichtte. Later werkte ze ook in Boutersem, Baal en Blauwput. Nu woont zuster Fien in Hoogboom. Voor haar 100ste verjaardag kwam het Kapelse schepencollege op bezoek met felicitaties.





(FSE)