Zorgbedrijf zorgt voor uitbating nieuwe assistentiewoningen Alfons Schryvers

12 maart 2019

10u30 3

Zorgbedrijf Antwerpen gaat de toekomstige assistentiewoningen, op de site Bruggeske in Kapellen, uitbaten. Samen met het dienstencentrum zorgen ze voor een degelijke dagelijkse ondersteuning van de toekomstige bewoners. De nadruk ligt daarbij op comfortabel ouder worden met zekerheid van de juiste dienstverlening. Die bestaat ondermeer uit een warme maaltijd, ontmoetingen, activiteiten, crisiszorg en een permanente oproepbaarheid van 7 op 7 en 24 op 24. In de dienstverlening is er ook zekerheid van persoonlijke assistentie binnen het kwartier. Bij ernstige technische storingen in de assistentiewoningen komt er binnen het uur een stielman ter plaatse. Zorgbedrijf Antwerpen exploiteert momenteel al ruim 3.500 assistentiewoningen. Je kan er klassiek huren maar evenzeer kopen via een obligatieformule. Bij die formule verwerf je kosteloos woonrecht en wordt de volledige inleg integraal terugbetaald bij verhuis naar een woonzorgcentrum, of aan de erfgenamen bij overlijden. Wie interesse heeft in een assistentiewoning op ’t Bruggeske, kan zijn gegevens via 03-431.31.31 achterlaten bij Zorgbedrijf Antwerpen. Van zodra er een modelappartement klaas is wordt je uitgenodigd voor de informatiesessies voor toekomstige huurders of kopers. Volgens de huidige timing zijn de assistentiewoningen klaar midden 2021 en zijn er een 60-tal assistentiewoningen beschikbaar.