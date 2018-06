Zonnewende zingen aan Kapel van de Heuvels 15 juni 2018

02u42 1

Voor de jaarlijkse zonnewendeviering, op vrijdag 22 juni vanaf 20.20 uur, aan de Kapel van de Heuvels in de Waterstraat te Kapellen, is een selectie meezingers en mee-dansers opgelijst bestaande uit pop en Nederlandstalig nummers. Ook rock covers uit de jaren 70, 80, 90 tot zelfs 2017 staan op het menu tijdens een optreden van The Eggs. Deze Kalmthoutse rockcover band heeft de laatste jaren bekendheid, en faam, opgebouwd in de Noorderkempen en ver daar buiten. Voor het KAS-concert komt de band met acht muzikanten. Alle teksten worden op een groot scherm geprojecteerd zodat iedereen kan meezingen. Op tijd komen is de boodschap want de plaatsen zijn beperkt.





De deuren open om 19.45 uur en de inkom is gratis. (FSE)