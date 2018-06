Zomerkaart zwembeurten 07 juni 2018

Inwoners van Kapellen die tijdens de zomermaanden juli en augustus regelmatig willen komen zwemmen in het gemeentelijk zwembad aan de C. Pallemansstraat kunnen vanaf nu gebruik maken van een zomerkaart. Voor 10 euro kan je met deze kaart alle dagen komen zwemmen. Dit abonnement is enkel geldig in juli en augustus. De zomerkaart kan je aankopen aan de balie van zwembad of online via de webwinkel. De kaart wordt dan per post opgestuurd. Voor meer info kan je terecht bij de Kapelse sportdienst of in het zwembad. (FSE)