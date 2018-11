Zomerbebloeming Alfons Schryvers

30 november 2018

Ook volgend jaar zal de gemeente Kapellen, tijdens de zomermaanden, het straatbeeld opfleuren met bloemen. Deze moeten straten en pleinen verfraaien en de inwoners een zomers gevoel geven. Naar jaarlijkse traditie keurde het gemeentebestuur het bestek voor de “zomerbebloeming” voor 2019 goed. Het gaat om de bloemenmanden aan de lantaarnpalen langs de doortocht en de bebloemingselementen op verschillende locaties, voor een totaal geraamd bedrag van bijna 25.000 euro. Er komen ondermeer bloemelementen op het Dorpsplein, de c. Pallemansstraat en aan de in- en uitrit van de spoortunnel op de Antwerpsesteenweg. Ook in de vroegere deelgemeenten komen her en der bloemenmanden aan lantaarnpalen. De aannemer zal ook instaan voor het begieten en onderhoud van de bebloeming.