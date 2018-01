Zilveren Zwembadslets 30 januari 2018

02u35 0

In het Belgisch voetbal wordt op woensdag 7 februari "De Gouden Schoen" uitgereikt. Het Kapelse gemeentelijk zwembad wil niet achterblijven want dezelfde dag is er de "Zilveren Zwembadslets" te winnen. Hiervoor wordt een hindernissenparcours opgesteld in het grote zwembad. Iedereen is welkom het te komen uitproberen.





Wie tussen 14 en 14.30 uur het parcours als snelste aflegt, wint de Zilveren Zwembadslets en gaat ook met een gratis zwembeurt naar huis. (FSE)