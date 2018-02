Zilveren Zwembadslets is voor Axelle Feyen 13 februari 2018

02u42 0

Voor de tweede keer op rij organiseerde de Kapelse sportdienst een competitie met als hoofdprijs 'De Zilveren Zwembadslets'. Hiervoor was er in het zwembad een hindernissenparcours aangelegd dat de deelnemers om ter snelst moesten afleggen. De titel ging naar Axelle Feyen (10). De deelnemers moesten onder meer met een bal over een mat lopen en een ring op de bodem van het zwembad opvissen. Winnares Axelle is lid van de zwemclub Zik en komt vijf keer per week zwemmen. Ze kreeg ook een fles kinderchampagne en een gratis zwembeurt. Mats Van Meel (10) en Clarissa Henst (10) behaalden de tweede en derde plaats.





(FSE)