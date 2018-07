Zeven gratis optredens dankzij Engieparkies 04 juli 2018

Ook dit jaar gaat Kapellen opnieuw voor een zomer boordevol muziek. Gedurende zeven opeenvolgende donderdagen kunnen bezoekers in het gemeentepark genieten van een reeks gratis optredens. Hapjes en drankjes zijn te krijgen vanaf 19.30 uur. De optredens starten om 20.15 uur en duren tot 22.30 uur. Op het programma staan: Brussels By Night met Raf Van Brussel (5 juli), Frimout (12 juli), Gene Thomas (19 juli), Cocojr. & The All Stars (26 juli), Matthias Vergels (2 augustus), Guy Swinnen Band (9 augustus). De concertreeks wordt afgesloten op donderdag 16 augustus met Cookies And Cream. Meer info op www.engieparkies.be. (FSE)