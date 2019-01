Zestien sociale woningen aan Sikkellaan Alfons Schryvers

30 januari 2019

Het Kapelse schepencollege heeft de bouwaanvraag van de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arro Antwerpen goedgekeurd. Het betreft de bouw van 16 sociale woningen aan de Sikkellaan in Putte-Kapellen. Er komt een nieuw complex bestaande uit twee bouwblokken van aangesloten bebouwing. Elk blok heeft acht woningen aan weerszijden van de straat. In totaal gaat het om 12 gesloten bebouwingen en 4 halfopen woningen. De woningen krijgen allen een terras van ongeveer 15 vierkante meter. Bovendien is voor elke woning een inpandige carport voorzien. Info via www.arroantwerpen.be.