Zelf sneeuw ruimen te moeilijk? Bel de Sneeuwtelefoon Alfons Schryvers

12 december 2018

Bij sneeuwval moeten bewoners elk voor hun eigen stoep vegen om een veilige doorgang te verzekeren. Kapelse inwoners die moeilijkheden hebben om dit zelf nog te doen en geen beroep kunnen doen op familie, vrienden of buren, kunnen zich aanmelden bij de Sneeuwtelefoon. Vrijwilligers komen dan opdagen om een handje te helpen en sneeuw te ruimen. De toegang van de deur tot aan de straat, de brievenbus en het voetpad worden voor hun huis sneeuwvrij gemaakt. Er is wel een maximum beperking van twintig vierkante meter. Per ruimbeurt wordt een bijdrage gevraagd van slechts 1 euro. Omdat sneeuwval moeilijk te voorspellen is, wordt gevraagd om je vooraf te registreren. Ook doet de gemeente Kapellen een oproep naar vrijwilligers die graag meewerken als sneeuwruimer in hun beurt. Vrijwilligers kunnen contact nemen via 03-660.68.20 of via mail Bruggeske@kapellen.be