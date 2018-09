Zeg niet 'kerkhof' maar 'begrafenispark' AFSCHEIDSTUIN KERS OP DE TAART VAN 10 JAAR HARD WERK ALFONS SCHRYVERS

04 september 2018

02u43 0 Kapellen De inhuldiging van een afscheidstuin was de apotheose van de omvorming van de begraafplaats van Kapellen-centrum tot begrafenispark. De werken begonnen 10 jaar geleden. Kostprijs: 600.000 euro. "Dat is veel, maar dit is dan ook de begraafplaats van de toekomst", zegt schepen Frederic van Haaren (Open Vld).

In tien jaar tijd heeft de gemeentelijke begraafplaats van Kapellen-centrum, in de Heidestraat, een ingrijpende metamorfose ondergaan.





"Daarvoor namen we landschapsarchitect Andy Malengier onder de arm", zegt de verantwoordelijke schepen Frederic van Haaren.





"Hij heeft het dossier uitgewerkt voor de aanleg van urnenkelders en kubuscolumbaria rechts vooraan op de begraafplaats. De renovatiewerken begonnen tien jaar geleden met de ontruiming van enkele percelen. Bovendien moest het groene karakter op het kerkhof worden versterkt."





"Twintig urnenkussens werden willekeurig verspreid tussen de oude grafmonumenten. Zo wordt het strakke karakter van het oude kerkhof doorbroken. Een urnenkussen is een veldje met plaats voor acht urnen. De grootste verandering op het kerkhof zie je in het centrale pad tussen de Heidestraat en de Nieuwelaan. De vroegere taxuspiramides zijn verwijderd en in de plaats staan nu 39 moeraseiken. Rondde rotonden, waar het kunstwerk Vaders Einde van Theo Blickx staat, werden vier nieuwe treurwilgen aangeplant. We combineren bewust herfstkleuren met struiken die meer lentekleuren hebben."





Paradepaardje op het begrafenispark is de afscheidstuin, zegt de schepen. "Meteen de afsluiter van de renovatiewerken. Hij bestaat uit vier nieuwe strooiweides rondom een centraal bezinningspunt in blauwe hardsteen, met een wandelpad ertussen. In het midden staat een grote sokkel waarop een urne of kist kan worden geplaatst. Daarrond kunnen de bezoekers, maximaal zo'n 150 personen, zitten en op een waardige manier afscheid nemen van hun geliefden."





Beukenhaag

"Alle paden in de afscheidstuin zijn uitgevoerd in grote stapstenen en het geheel is omgeven door een beukenhaag van twee meter hoog. Op termijn zullen die de afscheidstuin op een natuurlijke manier afschermen van de rest van het begrafenispark. De afscheidstuin moet de kleine ontvangstruimte vervangen aan de inkom van de begraafplaats."





600.000 euro

"De afscheidstuin heeft 358.000 euro gekost, wat het totale kostenplaatje doet stijgen tot ongeveer 600.000 euro. Veel inwoners zullen nu pas de veranderingen opmerken. Ik ben trots op het eindresultaat want dit soort begrafenisparken zijn de begraafplaatsen van de toekomst", besluit de schepen.