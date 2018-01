Yara krijgt steun van plaatselijke CD&V-afdeling 25 januari 2018

02u30 0

Op de nieuwjaarsreceptie van het partijbestuur en mandatarissen van de CD&V afdeling Kapellen werd een benefiet gehouden om de Kapelse Yara (16) te helpen. Het meisje werd een aantal jaren geleden getroffen door kanker. Als gevolg daarvan verloor ze een been en zit sindsdien in een rolstoel. Het optimistische meisje wil niet bij de pakken blijven zitten en op termijn zelfs aan atletiek doen. Hiervoor wil haar familie graag een speciale prothese kopen. Dat kost naar schatting 10.000 euro. Toen het nieuws bekend werd ontstonden spontaan verschillende hulpacties. Nu heeft ook de Kapelse CD&V haar steentje bijdragen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden steunkaarten verkocht en dat leverde een bedrag op van 1.030 euro. "Momenteel hebben we al enkele duizenden euro's en het ziet er naar uit dat het einddoel zal kunnen gehaald worden", aldus nog Yara.





(FSE)





Meer over Yara

CD&V

gezondheid

ziekten

kanker

politiek