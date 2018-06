Woning onbewoonbaar na felle brand 12 juni 2018

De hulpdiensten werden maandagmiddag opgetrommeld voor een woningbrand in de Lijsterlaan. De bewoner was net boodschappen gaan doen en toen hij terug aan de woning kwam, zag hij dat er rook uit de woning kwam. Kort daarna sprongen er enkele ramen door de hitte en sloegen de vlammen naar buiten. De brandweer kreeg de vlammen uiteindelijk snel onder controle, maar de woning liep toch heel zware schade op en is onbewoonbaar verklaard.





De bewoner werd naar het ziekenhuis gebracht omdat hij rook had ingeademd. Het labo van de gerechtelijke politie kwam ter plaatse om de precieze oorzaak te achterhalen. (VTT)