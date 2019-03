Willy Sommers opent gratis familiefestival Pulptuur Alfons Schryvers

12 maart 2019



Het Kapelse cultuurcentrum organiseert zondag 30 juni, van 13 tot 23 uur, de 24ste editie van het gratis familiefestival Pulptuur. Willy Sommers opent het festival om 13u en de groep L’Chaim sluiten af. Met het gebruik van ondermeer herbruikbare bekers gaat het festival dit jaar de ecologische toer op.

Pulptuur wil dit jaar zijn duit in het zakje doen op vlak van het klimaat zegt cultuurschepen An Stokmans (Open Vld). “Dit jaar introduceren we herbruikbare drinkbekers. Dat zorgt voor heet wat minder wegwerpbekers in de vuilbakken. Je betaalt een waarborg voor je beker, die je terugkrijgt als je naar huis gaat, of je kan de beker doneren aan het goede doel. Ook bij de eetstandjes kan je vanaf dit jaar nog enkel ecologische bordjes en bestek krijgen. Daarnaast geven we de voorkeur aan eetstandjes die gezonde voeding aanbieden”. Zoals gebruikelijk staan er zondag 30 juni zeven podia in het Kapelse gemeentepark. Als opener van het festival koos de organisatie voor Willy Sommers. Die brengt vanaf 13 uur zijn bekendste hits op het podium vijver. Verder staan nog op het programma; The Callicos, winnaars van Humo’s Rock Ralley, Vic Smetley and the Bastards, L’ Chaim, De Bonanzas, Marc Erkens en Sue Nsuke. Naast de klassieke publiekstrekkers krijgen ook lokale amateurgroepen de kans om hun talent te tonen. Hiervoor hadden 56 groepen ingeschreven. Bij loting werden die allemaal gerangschikt met een zekerheid van optreden voor 23 groepen. Dit jaar duikt er aan de speeltuin weer een kinderdorp op met een chillhoek, workshops en optredens voor de allerkleinsten. Daarnaast komen nog verschillende dans- en sportgroepen hun kunsten tonen. De organisatie zorgt voor een handige gratis folder met het uurschema van alle optredens op de verschillende podia.