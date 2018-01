Wijziging seniorenoptredens 31 januari 2018

In september werden in Kapellen telkens twee seniorenoptredens georganiseerd voor senioren en bewoners van de 3 woonzorgcentra Zonnewende, Welvaart en Plantijn. Het schepencollege voert dit jaar een wijziging door. Er komt 1 seniorennamiddag in zal zaal 't Bruggeske. Dit wordt door de seniorenraad in samenwerking met het OCMW georganiseerd. Bovendien komt er een afzonderlijk optreden in elk van de drie woonzorgcentra, zodat de bewoners zich niet meer hoeven te verplaatsen. Hiervoor werkt het cultuurcentrum samen met de seniorenraad. Met een gezamenlijk budget, gemeente/cultuurcentrum, wordt hiervoor de organisatie Muzikantenstad gereserveerd.





De seniorennamiddag zal plaats vinden op 20 september. (FSE)