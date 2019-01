Wijkcomité Haezeldonck viert veertigste verjaardag Alfons Schryvers

14 januari 2019

Het Kapelse wijkcomité Haezeldonck bestaat veertig jaar en in navolging van vorige jubilea zullen binnenkort opnieuw allerhande tekenen van een toekomstige viering in het straatbeeld verschijnen. Rond het thema gastvrijheid zullen bewoners stoelen in de voortuinen zetten.

Om de vijf jaar wordt de oprichtingsdatum van het wijkcomité gevierd met een cultureel evenement. Zo was er in het verleden als Velodroom (2014), Vogelschrik (2009), Haezelkraker (2004) en Arita in 1999. Telkens plaatsten bewoners een zelfgemaakt kunstwerk in hun voortuin en het wijkcomité zorgde voor omkaderende activiteiten zoals succesvolle geleide wandelingen enz. Dit jaar wordt de veertigste verjaardag gevierd met als thema “Stoel en dans”. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk bewoners en zitmeubel in de voortuin plaatsen en hun creativiteit de vrije loop te laten. De actie moet eindigen in een apotheose in september met het plaatsen van een kunstwerk op het centrale pleintje in de Lobelialaan plaatsen. Het is ondertussen al het vijfde kunstwerk dat er wordt geplaatst. Het comité ziet het kunstwerk als een geschenk aan de gemeente. Voor het maken van het kunstwerk is kunstenaar Jef Kloonen onder de arm genomen. Hij zal een werk maken dat twee dansende stoelen uitbeeldt. Het wijkcomité verenigt 155 woningen. Aan de viering van dit jaar is ook een toneelstuk voor kinderen verbonden. Iemand uit de wijk werkt in ALBE, waar jongeren met een mentale beperking verblijven. Daar zijn ze al volop aan het repeteren. Het volledige programma zal later bekend gemaakt worden.