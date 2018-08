Wielerwedstrijd levert Christianne nieuwe fiets op 10 augustus 2018

Als nieuw onderdeel van Kapellenkermis konden alle inwoners een deelnemingsformulier indienen om een fiets te winnen. De deelnemingsformulieren waren te vinden in het gemeentelijk informatieblad dat iedereen in de brievenbus kreeg. Alle formulieren van de aanwezigheidstombola werden ingezameld aan het podium. Na afloop van de wielerwedstrijd voor dames mocht winnares Marieke Van Witzenburg de winnaar van de fietstombola bepalen. Christianne Clement was de gelukkige. De fiets werd geschonken door de Kapelse fietsenhandelaar Wildiers in samenwerking met de gemeente. Met dit nieuw initiatief wil de gemeente meer inwoners betrekken bij het kermisgebeuren. Er werden ongeveer vierhonderd ingevulde formulieren ingezameld.





(FSE)