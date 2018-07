Werknemer ademt te veel rook in bij brand 20 juli 2018

De post Kapellen van Brandweer Zone Rand moest zich gisteren naar carrosseriebedrijf Willemen spoeden in de Lieven Gevaertstraat in Kapellen. Om een nog niet bekende reden was daar brand uitgebroken in de spuitcabine. Nadat de brandweerdiensten arriveerden, was de situatie snel onder controle en kon de schade beperkt worden. Er was wel veel rookschade. Voordien probeerden twee werknemers van het bedrijf de brand zelf al te blussen. Eén van hen raakte bij die actie bevangen door de rook en moest naar het ziekenhuis overgebracht worden. Er vielen geen zware gewonden bij het incident. (BSB)