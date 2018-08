Werken Streepstraat 08 augustus 2018

De Streepstraat in Kapellen is tot en met vrijdag 10 augustus afgesloten tussen de Sevenhanslei en de Kapelsestraat. De gemeente heeft een aantal werken zo gepland dat ze samenvallen. Op die manier kan ook de hinder beperkt worden. De werken bestaan uit het herstellen van verzakkingen in de rijbaan en de goot, het aanleggen van een huisaansluiting op de riolering, het ophalen van een riooldeksel en de levering van materialen voor dakwerken aan een woning. Tegelijkertijd met de werken zal de gemeente de signalisatie in klinkers nabij de school aanpassen en de fietssuggestiestroken nabij de Kapelsestraat opfrissen. Vanaf vrijdagavond 10 augustus is de rijbaan terug open. (FSE)