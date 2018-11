Werken in Klein Heiken Redactie

13 november 2018

Pidpa wordt vanaf 1 januari 2019 waterleverancier voor het ganse grondgebied van Kapellen. Daarom moeten sommige leidingen nog met elkaar worden verbonden. In dat kader gebeuren er van maandag 19 tot en met vrijdag 30 november werken op het Klein Heiken. Bij die werken wordt ook een deel van de rijbaan ingenomen. In een eerste fase tussen de Puihoek en de Veldstraat, in fase twee nabij de hoek (richting Kapellen) met de Puihoek. Het autoverkeer wordt via tijdelijke verkeerslichten beurtelings langs de werfzone geleid. Fietsers en voetgangers krijgen een afgescheiden gangetje langs de werf. Ook worden tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht. Op de Puihoek kan je vanuit het Klein Heiken uitsluitend richting Ekeren rijden. In de andere rijrichting wordt het verkeer omgeleid via de Vloeiende en de Bloemenlaan. Daardoor is in de Bloemenlaan enkel eenrichtingsverkeer toegelaten, richting Klein Heiken. Zwaar verkeer richting Klein Heiken wordt omgeleid via de Vloeiende en de Antwerpsesteenweg.