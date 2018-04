Wereldtop van paardendressuur komt naar Wolvenbos 06 april 2018

02u50 0 Kapellen Na een onderbreking van drie jaar is er opnieuw een groot paardenevenement in Kapellen. Van 13 tot 15 juli verzamelt de internationale top van dressuurruiters op domein Wolvenbos.

Met 'Jumping Kapellen' stond de gemeente jarenlang in het teken van de paardensport. Door allerlei sportieve redenen, waaronder een slechte plaats op de kalender, werd het event drie jaar geleden afgevoerd. Ondertussen gaf Jacky Buchmann (86) na 28 jaar de fakkel door als voorzitter van de Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie. Toch bleef hij ijveren voor een internationaal paardenevenement in Kapellen. In Mariette Withages, gewezen internationaal jurylid in de dressuur, vond hij een geschikte partner. "Ons gratis evenement heeft plaats een maand voor het WK dressuur. Omdat enkele ruiters wellicht nog een ticket voor het WK moeten bemachtigen, verwachten we de internationale top." Alle wedstrijden hebben plaats op het gazon voor het kasteel Wolvenbosch aan de Heidestraat Zuid. (FSE)