Wereldprimeur in Jacobuskerk Alfons Schryvers

04 maart 2019

Met het Terra Nova Collectief organiseert KAS, op zaterdag 23 maart, een uitzonderlijk klassiek concert. De groep zet dan het instrument clarinette d’ amore in de kijker. Het is een speciale klarinet die gebruikt werd ten tijde van Mozart. Het instrument werd ook in Vlaanderen gebouwd, onder meer door Franciscus Rottenburgh tijdens de 18de eeuw en door het Atelier Tuerlinckx in de 19de eeuw. Tuerlinckx was één van de belangrijkste instrumentenmakers in Europa, en zeer bedreven in de fabricage van houten blaasinstrumenten. Vandaag worden er geen exemplaren van dit instrument meer gebruikt tijdens concerten. Bovendien heeft, tot op vandaag, niemand geprobeerd de clarinetto d’amore terug naar het concertpodium te brengen. In die zin zorgt KAS dus voor een wereldprimeur. De opvoering heeft plaats in de Sint Jacobuskerk van Kapellen-centrum om 20 uur. Kaarten 18 euro in voorverkoop en 21 euro aan de kassa. Tickets via www.kasattenhoven.be/terranovacollective