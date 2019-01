Weg- en rioleringswerken Akkerstraat Alfons Schryvers

08 januari 2019

Naar aanleiding van de slechte staat van de riolering in de Akkerstraat het heeft Kapelse gemeentebestuur, in overleg met Aquafin/Water-link, beslist om de straat volledig op te breken en er een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. Naast een gescheiden rioleringsstelsel, met een afzonderlijke afvoer voor het hemel- en afvalwater, wordt de weg volledig nieuw aangelegd. De nieuwe voetpaden krijgen een variabele breedte van 1.70 tot 2.50 meter. De parkeervakken hebben een breedte van 2.00 meter, de rijstrook een breedte van 4.50 meter. Gelet op het feit dat de rijbaan smal is zullen er ook uitwijkstroken aangelegd worden. De werken gaan van start half mei 2019, en worden begroot op een bedrag van 1.6 miljoen euro. Alle bewoners van de Akkerstraat zullen in de maand januari nog uitgenodigd worden op een hoorzitting waarop de fasering, en het detail, van de werken zullen besproken worden.