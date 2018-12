Way to Play laat voetballertjes hun techniek onderhouden Alfons Schryvers

27 december 2018

18u42 0

Voor de eerste maal heeft de gemeentelijke sporthal van Putte-Kapellen de vzw Way to Play over de vloer gekregen. Zij organiseerden er een indoor footvolleytornooi waaraan 16 ploegen van telkens vier spelers deelnamen. Het tornooi stond open voor spelertjes, in de leeftijdscategorie van 10 tot 12 jaar. “Way to Play is een onafhankelijke voetbalschool, opgericht in 2008, die zich focust op het aanleren van voetbaltechniek aan jongeren tussen de 6 en de 13 jaar” zegt oprichter Alain Van Mieghem. “Ons basisprincipe is dat je alleen maar leren door uit te proberen. Dat is de rode draad doorheen onze gestructureerde voetbaltrainingen en voetbalkampen. Dit tornooi is een uitstekende mogelijkheid voor jeugdige spelertjes die tijdens de winterstop, toch hun techniek willen onderhouden. Bij footvolley gebeuren er ontzettend veel contacten met de bal en kunnen de spelertjes zich blijven vervolmaken. Bovendien is het een leuke bezigheid”. Informatie over de werking van Way to Play via de website www.waytoplay.be