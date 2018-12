Waterlek aan station Alfons Schryvers

06 december 2018

11u24 3 Kapellen Ter hoogte van café De Bareel aan het station van Kapellen, werd woensdagmiddag een lek in de waterleiding vastgesteld. Pidpa kwam ter plaatse.

Er is geen sprake van een breuk of verzakking, maar om het lek te kunnen dichten kan autoverkeer de spooroverweg niet kruisen in de richting van het centrum. De hinder zal vermoedelijk tot vrijdagavond duren. is een omleiding voorzien via de Koning Albertlei (of Hoogboomsteenweg wie uit de richting van Brasschaat komt). Fietsers en voetgangers kunnen wel gewoon passeren. Ook het treinverkeer ondervindt hiervan geen hinder.