Wandeling Fort Ertbrand 08 augustus 2018

02u36 0

Zaterdag 11 augustus organiseert Natuurpunt Antwerpen Noord, werkgroep Ertbrand, een bezoek aan het Fort van Ertbrand in Kapellen onder begeleiding van hun gidsen.





De wandeling start om 14 uur en duurt ongeveer 2 uur. Deelname aan deze begeleide wandeling kost 3 euro per deelnemer. Vooraf inschrijven is verplicht. De opbrengst van de wandeling gaat naar het project Ertbrand voor de financiering van de aankoop en de verdere inrichting van het domein. Afspraak is aan de ingang Domein Ertbrand, aan de S-bocht in de Oude Galgenstraat te Putte-Kapellen.





Parkeren kan ter plaatse, maar de plaatsen zijn beperkt. (FSE)