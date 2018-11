Wandelen voor het goede doel Alfons Schryvers

28 november 2018

In het kader van de Warmste Week organiseert KWB Putte-Ertbrand zaterdag 15 december, tussen 10 en 16 uur, een wandeling voor het goede doel. Vertrek en aankomst zijn aan de Zusters Clarissen aan het Oud Broek 8 in Stabroek. De organisatoren hebben een wandeling van 6 kilometer uitgestippeld doorheen het Moretusbos. Voor de kinderen is er, vanaf 13.30 uur, een wandeling van 3 kilometer door een ander deel van het Moretusbos. Onderweg is er voor de deelnemers een drankje voorzien en bij aankomst een hapje. Deelnemen kost 8 euro per persoon en 4 euro per kind. De volledige opbrengst gaat naar de vzw “Villa Max”. Dat is een organisatie bedoeld voor kinderen met een levensbedreigende, of ernstige ziekte, die weinig of geen mogelijkheden hebben om op vakantie te gaan. Alle activiteiten, spelen en voorzieningen zijn op gezinnen afgestemd. De vzw zorgt gratis voor een onvergetelijke vakantie voor de kinderen en hun gezin. Elk gezin krijgt een eigen vakantiehuisje voor max: 6 personen. De belangrijkste toelatingscriterium liggen op medisch vlak. Daarnaast is de leeftijd van het zieke kind ook belangrijk. Die moet tussen de 4 en 16 jaar liggen. Een ander criterium is dat de kinderen uit België of Nederland moet komen en de Nederlandse taal machtig moeten zijn.