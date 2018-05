Wandelbrochures in nieuw kleedje 17 mei 2018

De dienst Toerisme Kapellen is klaar met de herdruk van al haar wandelbrochures. Tijdens de winterperiode werden de routes van de negen Kapelse wandelingen grondig herwerkt en in een nieuw jasje gestoken. Ook de signalisatie werd gecontroleerd zodat iedereen ze gemakkelijk kan volgen. Alle wandelingen zijn geschikt voor rolstoelgebruikers. Elk pad heeft een eigen brochure met routebeschrijving. De brochures kan je gratis downloaden op de gemeentelijke website of aankopen bij de dienst Toerisme of in het Cultuurcentrum. Daar kosten de brochures 0,5 euro per stuk of 3 euro voor een handig pakketje van negen wandelingen.











(FSE)