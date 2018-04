Wandelbrochures in nieuw kleedje 30 april 2018

Toerisme Kapellen heeft haar wandelbrochures in een nieuw kleedje gestoken. De vorige brochures waren tien jaar oud en niet helemaal meer up-to-date. Vooraleer de nieuwe brochures in druk te geven werden onderweg alle verwijsbordjes gecontroleerd. Sommige werden vervangen en hier en daar werd een ontbrekende bordje bijgeplaatst. De oudste wandelroute, het Sint-Jacobuspad, werd deels hertekend en loopt nu langs een nieuw parcours. De wandel- en fietsbrochures kunnen gedownload worden via www.kapellen.be of afgehaald worden aan het tentje van Toerisme Kapellen op donderdag 10 mei, tijdens de feestmarkt. Die dag kan u ook gratis de astronomische Smoldersklok in het Erfgoedcentrum bezoeken. (FSE)