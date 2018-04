Wandelaars ontdekken samen groendomeinen gemeente 06 april 2018

Met een organisatie van de plaatselijke Open Vld-afdeling konden geïnteresseerden deelnemen aan een wandeling doorheen bekende en minder bekende groendomeinen van de gemeente.





Er kwamen ongeveer 60 wandelaars opdagen. Die wandelden onder meer doorheen het Wolvenbos en het privédomein Boterberg. Onderweg werd even halt gehouden aan de woning van burgemeester Dirk Van Mechelen (Open vld), die voor alle deelnemers een verfrissing klaar had staan. De wandeling werd afgesloten met een drink in het Starrenhof. Bedoeling van het initiatief is om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de, soms vergeten, groene parels die de gemeente rijk is. Veel van deze gebieden zijn momenteel immers minder bekend bij de inwoners maar daar zal ongetwijfeld snel verandering in komen. De wandeling duurde in totaal twee uur en was goed voor meer dan 12.000 stappen en geschikt voor jong en oud. In het najaar staat een nieuwe wandeling op het programma.





(FSE)