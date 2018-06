Vrijwilligers zorgen voor vernieuwd seniorenfeest 22 juni 2018

02u34 0

In de Kapelse feestzaal 't Bruggeske waren zo'n 230 senioren aanwezig voor het traditionele seniorenfeest. Voor het eerst zorgden de seniorenraad voor een nieuwe aanpak. "Vroeger waren er twee shownamiddagen, maar dat hebben we veranderd naar één vertoning enwe gaan alle Kapelse rusthuizen nu afzonderlijk bezoeken met onze show", zegt dienstdoende voorzitter Lieven Gorissen. "Hierdoor moeten de rusthuisbewoners zich niet meer verplaatsen en bereiken we er ook senioren die anders niet aanwezig zouden zijn."





De seniorennamiddag bestond uit verschillende muziek- en dansoptredens. Tijdens de pauze konden de aanwezigen genieten van koffie met gebak. Voor de opvang van de gasten, bediening aan tafel en het afruimen, zorgden een team van zo'n 15 mensen, vrijwilligers en leden van de Kapelse seniorenraad.





(FSE)