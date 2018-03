Vrijwilligers voor zomerschool 30 maart 2018

De gemeente Kapellen organiseert een zomerschool Nederlands voor anderstalige lagereschoolkinderen tijdens de zomervakantie. De kinderen krijgen spelenderwijs Nederlandse les in de voormiddag. In de namiddag worden de lessen afgewisseld met sportactiviteiten, creatieve workshops en uitstappen. Voor de Nederlandse lessen, en het begeleiden van de kinderen tijdens de verschillende activiteiten, is Kapellen op zoek naar vrijwilligers om één, twee, drie of vier weken te werken met een 7 à 8-tal kinderen. Ervaring met de doelgroep, van 6 tot 12 jaar, is een pluspunt, maar niet noodzakelijk. Voor de vrijwilligers is een vergoeding voorzien. Info via laura.kerstens@kapellen.be of 03-660.67.48. (FSE)