Vrijwilligers 't Bruggeske verzorgen nieuwjaarsfeest voor senioren

In het Kapelse dienstencentrum 't Bruggeske vond de jaarlijkse nieuwjaarsdrink plaats voor bezoekers en vrijwilligers die er af en toe een handje helpen. Zij werden allemaal bedankt voor hun inspanningen van het afgelopen jaar. Het werd een feest met muziek, dans en een drankje. OCMW-voorzitter Valerie Van Peel (N-VA) bedankte de ongeveer 200 aanwezigen. "Onze activiteiten in 't Bruggeske kunnen voorlopig nog blijven doorgaan, maar over enkele jaren verhuizen we naar het splinternieuwe dienstencentrum in het centrum van Kapellen." Dit jaar staat er voor de Kapelse senioren heel wat op de planning. In februari start de Tournée Mineral en speciaal hiervoor worden verschillende soorten water voorgesteld. In het najaar is er een zorgbeurs in het winkelcentrum Promenade. Die brengt zorgverleners en instellingen uit heel de regio samen. Tot slot organiseert het Kapelse OCMW nog computer- en bewegingscursussen en zorgen ze ervoor dat senioren geregeld de beentjes kunnen uitslaan op de dansvloer.





