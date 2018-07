Vrijwilligers gezocht om bomen te verwijderen in Ertbrandbos 28 juli 2018

Natuurpunt doet een oproep naar vrijwilligers om de handen uit de mouwen te steken en een aantal bomen te verwijderen in het Ertbrandbos in Kapellen. Natuurpunt wil het bos soortenrijker en gevarieerder maken en dan moeten ze ervoor zorgen dat het bosbestand natuurlijk kan verjongen. De vereniging kreeg van het Agentschap Natuur en Bos een vergunning om de Amerikaanse vogelkers er te verwijderen. Zowel de zaailingen als de grote zaadbomen worden verwijderd.





Iedereen is welkom op de zaterdagen 28 juli, 11 augustus en 25 augustus, vanaf 9.30 uur aan de S-bocht in de Oude Galgenstraat in Kapellen. Zaterdag 11 augustus organiseren ze er ook een bezoek onder begeleiding van gidsen. De wandelingen starten telkens om 14 uur en duren ongeveer 2 uur. (FSE)