Vrijwilligers bedankt met brunch 09 augustus 2018

In Kapellen waren alle vrijwilligers van het OCMW uitgenodigd op een brunch. "In het verleden werden ze uitgenodigd op de jaarlijkse barbecue van het dienstencentrum, maar we vonden het beter en gepaster om hen op een aparte gelegenheid in de bloemetjes te zetten", aldus Inge Wagemans (Open Vld), waarnemend voorzitter van het OCMW. "Jullie zijn intussen met 110 vrijwilligers. Jullie inzet, enthousiasme en gedrevenheid is van onschatbare waarde voor de werking van het OCMW. Zonder jullie zouden we onze Kapellenaars niet kunnen aanbieden wat we nu allemaal doen. De cursussen, het sporten, de mindermobiele centrale, de maaltijden, de service achter de toog en ik vergeet ongetwijfeld nog andere taken." De vrijwilligersbrunch werd gestart met een glaasje bubbels, waarna iedereen kon aanschuiven aan een warm en koud buffet. Als afsluiter was er nog een dessertbuffet.











(FSE)