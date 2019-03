Vriendschapsdagen in bib Alfons Schryvers

07 maart 2019

In de Kapelse bibliotheken valt er drie opeenvolgende woensdagen heel wat te beleven rond het thema vriendschap. Woensdag 13 maart kunnen jongeren hun eigen vriendschapsbandje maken in de bib filiaal Putte. Dat kan tussen 14 en 16.30 uur. Alle materialen zoals touwtjes in verschillende kleuren en kraaltjes staan klaar. Woensdag 20 maart, om 14 uur, in er in de bid van Putte een opvoering van het theaterstuk “Beste vrienden voor … altijd?” van Studio Gekko. Woensdag 27 maart, van 15 tot 17 uur, is er in de bib van Kapellen-centrum opnieuw een theatervoorstelling. Het theatergezelschap “Kip van Troje” geeft dan een interactieve theaterworkshop waar bezoekers een rol in kunnen spelen. Taal, poëzie, samenspel en improvisatie worden dan een mooie smeltkroes.