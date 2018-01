Vrienden halen Tirol naar Vlaanderen 30 januari 2018

Als er in Oostenrijk te veel sneeuw ligt, en de bekende skiplaatsen moeilijk bereikbaar zijn, halen we gewoon Tirol naar Kapellen. Dat dachten een groep vrienden. Zij vormden zaal Verli om tot een gezellige Oostenrijkse chalet met live muziek, de nodige versieringen en uiteraard passende Oostenrijkse gerechten en bier.





"Wij zijn allemaal skiërs en wilden niet wachten tot we in Oostenrijk de latten konden aanbinden. Bedoeling was dat enkel onze medewerkers in typische Oostenrijkse kledij zouden aanwezig zijn maar hadden aan iedereen gevraagd een inspanning te leveren. Groot was onze verwondering dat haast iedereen in gepaste outfit aanwezig was", zeggen de vrienden.





Het initiatief werd een schot in de roos en krijgt volgende jaar zeker een vervolg.





(FSE)