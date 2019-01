Voorbereidende sloopwerken ’t Bruggeske starten op 28 januari “Drukke Hoevensebaan voor één dag onderbroken” Alfons Schryvers

24 januari 2019

12u02 0

Op 4 maart start aan de Hoevensebaan in Kapellen de sloop van feestzaal en dienstencentrum ’t Bruggeske. Vanaf 28 januari gebeuren er al voorbereidende werken. Dat heeft tijdelijk een aantal gevolgen voor het verkeer in de omgeving. Ondermeer de Hoevensebaan zal één dag onderbroken zijn. Aansluitend op de sloop van ’t Bruggeske saneert OVAM de parking en wordt er een nieuwe ondergrondse parkeergarage aangelegd. Later komt op de site ’t Bruggeske een nieuw Administratief Centrum en een nieuw dienstencentrum.

Als voorbereidende werken worden de gas-, de water- en de telefoonleidingen, die nu onder parking Bruggeske lopen, verlegd. Daarbij wordt hoofdzakelijk gewerkt aan de Hoevensebaan, de Kerkstraat en parking Watertoren. De werken lopen van maandag 28 januari tot en met de krokusvakantie en hebben tijdelijke gevolgen voor het verkeer, vooral in de omgeving van de Hoevensebaan en Kerkstraat. Daarbij is het de bedoeling dat woningen en handelszaken altijd bereikbaar blijven, net zoals de parkings Watertoren en Bruggeske. Van 28 januari t.e.m. 1 februari wordt er gewerkt aan de even zijde van de Kerkstraat, tussen de Hoevensebaan en de in-/uitrit naar/van parkings Watertoren en Bruggeske. In de volledige Kerkstraat geldt eenrichtingsverkeer, van de Dorpsstraat naar de Hoevensebaan. Op 31 januari wordt dwars onder de Kerkstraat een gas- en waterleiding aangelegd en is daardoor onderbroken voor alle verkeer. Van 4 tot 12 februari wordt er gewerkt langs de toegangsweg naar parkings Watertoren en Bruggeske. Je kan beide parkings bereiken via de Hoevensebaan en verlaten via de Kerkstraat.

Hoevensebaan onderbroken

Op 18 februari wordt dwars onder de Hoevensebaan een gasleiding en midden- en laagspanning gelegd. Die dag is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Een omleiding wordt voorzien via Streepstraat en Biartlei (richting Hoevenen) en Albertdreef en Essenhoutstraat (richting Kapellen). Van 4 tot 8 maart wordt gewerkt aan de oneven zijde van de Hoevensebaan tussen de Essenhoutstraat en de Kerkstraat. Verkeer richting Hoevenen kan gewoon passeren via de Hoevensebaan. Verkeer richting Kapellen wordt omgeleid via Albertdreef en Essenhoutstraat. Voetgangers kunnen tijdens de werken altijd overal passeren. Fietsers meestal ook, zoniet kunnen ze de steegjes tussen Hoevensebaan en Essenhoutstraat, of de gebruikelijke wegomlegging, volgen. Bussen van De Lijn volgen op 18 februari, de dag dat de Hoevensebaan onderbroken is, in beide richtingen de wegomlegging. In de krokusvakantie rijden de lijnbussen richting Kapellen om via de Albertdreef en de Essenhoutstraat. Omdat de huidige parking ’t Bruggeske, vanaf 4 maart, verdwijnt om plaats te maken voor een ondergrondse parking worden de openingsuren van de nabije ondergrondse parking Watertoren uitgebreid. De gratis parking is voortaan toegankelijk van 6 uur tot middernacht met gebruik van de parkeerschijf. De bovengrondse parking Watertoren blijft 24/24u toegankelijk.