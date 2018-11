Volle winkelcaddy voor trouwe marktbezoekers Redactie

08 november 2018

Op de wekelijkse donderdagmarkt in Kapellen hebben de winnaars van de actie “Kaddiekado” een volle winkelcaddy in ontvangst genomen. De vijf winnaars die uit de bus kwamen waren; Doris Van Den Heuvel, uit Brasschaat, en de Kapellenaren Chris Moerbeek, Dirk Weyn, Harry Laes en Annie Valckenborgh. De actie liep vijf weken op de wekelijkse markt in Kapellen. Gedurende die vijf weken konden marktbezoekers, tijdens hun aankopen, stempels verzamelen op een spaarkaart. Voor elke aankoop van 10 euro kregen klanten een stempeltje op een kaart met tien vakjes. Uiteindelijk werden 1.489 volle spaarkaarten ingezameld. De gewonnen winkelcaddy was boordevol gevuld verse producten die je op de markt kan vinden. Samen goed voor een aankoopprijs van 125 euro. De actie was een initiatief van het Kapelse gemeentebestuur in samenwerking met de markthandelaars.