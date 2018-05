Vlammenzee legt hal Katoen Natie in de as ONTPLOFFENDE ZONNEPANELEN BEMOEILIJKEN BLUSWERK TOON VERHEIJEN

26 mei 2018

02u23 0 Kapellen Een hevige brand heeft gisterochtend een grote hal van J-TEC, een dochteronderneming van Katoen Natie, volledig in de as gelegd. Omwonenden kunnen de komende dagen in hun tuinen glas

vinden van ontplofte zonnepanelen.





De brandweer raadt aan moestuinen en speeltuigen extra te controleren.





Iets na 5 uur gisterochtend werden de hulpdiensten verwittigd van hevige rookontwikkeling in de omgeving van de Antwerpseweg. Aanvankelijk was er sprake van een brand bij Quick, maar al snel bleek het om een hevige magazijnbrand te gaan bij J-TEC. Die was vermoedelijk al in de loop van de nacht ontstaan, waarschijnlijk door een kortsluiting bij het opladen van een heftruck achteraan in de loods. "Ons brandweerkorps was als eerste ter plaatse, maar de ernst was meteen duidelijk, waardoor ook verschillende andere korpsen meteen ter plaatse moesten komen. De volledige loods is in vlammen opgegaan. Het gaat om ettelijke duizenden vierkante meters. Het kantoorgebouw hebben onze brandweerkorpsen kunnen vrijwaren", aldus burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld).





School

Het bedrijf J-Tec is een dochteronderneming van Katoen Natie. Er worden onder meer proefopstellingen getest die dan later in andere loodsen worden toegepast. Enkele bedrijven in de buurt werden tijdelijk ontruimd, maar de werknemers mochten na een tijd wel gewoon weer naar binnen.





"Het was een hevige brand en het ging ontzettend snel", klinkt het bij enkele personeelsleden van bedrijven op de kmo-zone aan Vloeiende. "We konden zelfs niet tot aan ons bedrijf geraken door de rook." Het was die rookontwikkeling die er ook voor zorgde dat leerlingen van de school Zilverenhoek in de buurt tot 10 uur moesten binnenblijven. Ook de kinderen in de buitenschoolse kinderopvang moesten in het gebouw blijven en konden niet naar school vertrekken voor 10 uur.





Glassplinters

Een van de problemen bij de brand waren de zonnepanelen op het dak. "Die zijn letterlijk ontploft en dat zorgde voor enorme gensters", aldus Van Mechelen.





"Onze brandweermensen spraken letterlijk van vuurwerk. De glassplinters zijn door de wind ook meegenomen in de omgeving. Omdat door de mist de rook laag werd gehouden, hebben we metingen in de buurt moeten doen. Uiteindelijk hebben we een perimeter ingesteld op het industrieterrein zelf en de Vloeiende van de Bloemenlaan tot de Heiakker. Mensen die binnen de perimeter wonen, zullen mogelijk glasdeeltjes in hun tuin vinden. Dat is niet schadelijk bij aanraking en mag gewoon bij het restafval. Omwonenden met een moestuin raden we aan de groenten extra te controleren en te spoelen voor consumptie. Ook speeltuigen en dergelijke kijk je best even na."