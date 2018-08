Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela bezoekt Jacobuskerk 02 augustus 2018

02u24 0

Het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela was op bezoek in Kapellen. Het Genootschap is een vereniging van de vrienden van Sint-Jakob. Het werd gesticht in 1985 en is een van de oudste Compostelagenootschappen buiten Spanje. De dag werd afgesloten met een drink in de Sint-Jacobuskerk van Kapellen-Centrum. Deze kerk ligt op de route die pelgrims volgen op hun weg naar Compostela.





Het genootschap wil iedereen samenbrengen die op een of andere wijze geïnteresseerd is voor Compostela. Het richt zich zowel tot wie opnieuw naar Santiago trekt, te voet, per fiets of hoe dan ook, als tot wie zich wil verdiepen in de geschiedenis van de pelgrimstocht. Het is een culturele vereniging die open staat voor alle soorten van motivatie: van religieus-meditatief tot sportief-recreatief en richt zich in de eerste plaats tot de individuele Santiagoganger. Samen met andere Santiagoverenigingen, in Europa, willen ze de oude Jacobswegen opnieuw tot leven wekken.





Info www.compostelagenootschap.be.











(FSE)