Vijftigjarig bestaan De Kolibrie gevierd op gemeentehuis Alfons Schryvers

26 november 2018

In Kapellen is de vogelkring De Kolibrie ontvangen op het gemeentehuis. De vereniging bestaat vijftig jaar en dat was voor het gemeentebestuur een goede reden om hen een receptie aan te bieden. De vereniging telt een 35 tal leden die dagelijks bezig zijn met het verzorgen, en kweken, van vogels. Daarnaast zijn er nog tientallen steunende leden. “Je mag gerust beweren dat onze leden samen zorgen voor 5.000 vogels en daarmee zijn we één van de grootste verenigingen in de regio. Ook voor ons is het moeilijk om jonge mensen aan te trekken. Het kweken van vogels is niet goedkoop en arbeidsintensief. Om die redenen zijn er verschillende leden die nooit vakantie nemen” zegt voorzitter Piet Verschueren. Schepen Koen Helsen (Open Vld) wees de vereniging er op dat Kapellen iets heeft met vogels. “Onze gemeente telt meer dan 300 straten. Daarvan zijn er 32 genoemd naar vogels”. De voorzitter bedankte het gemeentebestuur voor de ontvangst en nodigde de leden uit om op 1 en 2 december een bezoekje te komen brengen aan hun jaarlijkse vogelshow in zaal “’t Bruggeske”.