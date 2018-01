Vier keer goud voor Michele Ratti 29 januari 2018

Zwemmen

Masters in Kapellen

Michele Ratti pakte al de zilveren medaille op de 50m vrije slag (23.77) op het WK Masters. Hij nam eerder afscheid van zijn club ZiK Kapellen. Maar op de meeting van ZiK bewees Ratti dat hij zijn kunsten nog niet is verleerd. Hij won liefst vier races. "Ik ben veranderd van werk en beroeps nu actief in Nijvel. Zo ben ik verhuisd en vond ik onderdak bij zwemclub LOM. Maar ZiK blijft de club van mijn hart."





Marion Medland van ZC Hoogstraten mocht ook vier keer het podium beklimmen. Oud-olympiër Elise Matthysen (ZiK) tooide zich net als clubgenoten Igor Kolichev, Romina Ozorio en Maxim Wijsman drie keer met de gouden plak. Christian Schoenaers (CNSW), Gaetan Meganck (Waasland), Rudi Verberght (Kapelle-op-den-Bos) en Nele Laureys (Waasland) vielen drie keer in de prijzen. Gesmaakte prestaties werden onder anderen geleverd door Natacha Van Hoof (SHARK Nijlen), Eric De Wree (Wachtebeke) en Jana Bahnmuller (Aalst). Een hele rij anderen onder wie Andre Pantekoek, Valérie Rolland, Jordi Van Engelen en Eric Noël gristen enkele overwinningen mee. (PLG)