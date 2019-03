VIDEO. Cheer Leader Academy uit Kapellen is beste ter wereld op WK groepsstunten Alfons Schryvers

12 maart 2019

18u24 0 Kapellen De atleten van de Cheer Leader Academy uit Kapellen mogen zich een jaar lang de beste ter wereld noemen. Afgelopen weekend kroonden ze zich in de VS tot wereldkampioenen Groepsstunten. “Dat een groepje uit het kleine België de beker mee naar huis zou nemen, was wel het laatste wat die Amerikanen hadden gedacht”, zegt een trotse coach Veronique Van Havere.

De Kapelse Cheerleader Academy bestaat 7 jaar en telt ongeveer 150 actieve leden in verschillende categorieën. Dit jaar gingen ze voor het eerst naar de wereldbeker. “We vonden dat we er eindelijk klaar voor waren en hebben flink wat inspanningen geleverd om de kosten te betalen”, zegt een tevreden coach Veronique Van Havere. “We organiseerden inzamelacties, spraken sponsors aan, maar de deelnemers moesten zelf nog flink in de geldbuidel tasten. Gelukkig was ons team, van vier jongens en één meisje voldoende gemotiveerd om het project te realiseren.”

Walt Disney World Resort

De wedstrijden hadden plaats in het Walt Disney World Resort in Orlando. De Cheerleader Academie trad aan in de hoogste categorie groepsstunts. “Uiteraard stonden de zenuwen strak gespannen. We waren tenslotte in het land waar het cheerleaden is uitgevonden”, zegt de coach. “Voor ons was het vooral moeilijk om de kwaliteit van de concurrentie in te schatten want alle trainingen gebeurden afzonderlijk. Onder de deelnemende landen waren kleppers zoals de USA, Mexico, Duitsland en Rusland. Ter plaatse hebben we beslist om te blijven geloven in onze capaciteiten en in de finale alles te geven. Het kwam er op aan om op korte tijd zoveel mogelijk moeilijke stunts uit te voeren.”

Meer dan pomponnetjes

Toen de uitslag van de finale bekend werd, stonden de Kapelse deelnemers aan de grond genageld, zegt Veronique Van Havere. “Niemand kon het geloven dat we de wereldbeker hadden gewonnen. Tijdens de ceremonie kregen alle leden van onze ploeg een vestje, een medaille, en uiteraard ook de enorme wereldbeker overhandigd. Dat was voor ons een heel emotioneel moment. Bij de meesten is de overwinning pas de dag nadien doorgedrongen. De wereldbeker zal een mooie plaats krijgen in ons lokaal. Het behalen van de wereldbeker wil zeggen dat onze club nu een soort verplichting heeft en daarom zullen we hem volgend jaar opnieuw moeten verdedigen in Orlando. Gelukkig zullen er uitnodigingen volgen zodat we daardoor een spaarcentje kunnen vergaren.”

Dat veel mensen nog steeds neerkijken op cheerleaden wijt Veronique aan het onbekende. “Cheerleaden is veel meer dan meisjes die zwaaien met pomponnetjes. Van dit imago moeten we afgeraken. Op hoog niveau gaat het meestal om mannen die in actie komen. De prestaties die onze mannen leveren doen veel turners blozen.” Info over de werking en activiteiten van de Cheer Leader Academy uit Kapellen via www.cheerleaderacademy.be